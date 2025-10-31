Dichiarazione di Mauro Valenti Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non partecipare al bando per l’evento di fine anno 2025 del Comune di Arezzo. Pur avendo preso parte con soddisfazione all’edizione precedente, quest’anno alcune dinamiche emerse mi hanno portato a fare un passo indietro. Per la festa suggerisco un’artista che stimo e conosco bene, BigMama, già ospite di Arezzo Wave e dei nostri eventi internazionali, a cui auguro un grande successo. Con questa scelta intendo mantenere la mia linea di trasparenza e correttezza, confidando che pubblico e partner comprendano che, a volte, è meglio fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Mauro Valenti: “Scelgo di non partecipare al bando per il Capodanno 2025–2026 di Arezzo”