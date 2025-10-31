Mauro Valenti | Scelgo di non partecipare al bando per il Capodanno 2025–2026 di Arezzo
Dichiarazione di Mauro Valenti Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non partecipare al bando per l’evento di fine anno 2025 del Comune di Arezzo. Pur avendo preso parte con soddisfazione all’edizione precedente, quest’anno alcune dinamiche emerse mi hanno portato a fare un passo indietro. Per la festa suggerisco un’artista che stimo e conosco bene, BigMama, già ospite di Arezzo Wave e dei nostri eventi internazionali, a cui auguro un grande successo. Con questa scelta intendo mantenere la mia linea di trasparenza e correttezza, confidando che pubblico e partner comprendano che, a volte, è meglio fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altre letture consigliate
"Devo sapere" di Mauro Valenti 𝗦𝗜𝗡𝗢𝗦𝗦𝗜 La stagione degli anni di piombo è passata da molti anni quando Lorenza, terrorista mai scesa a compromessi con lo Stato, nel 2018 esce dal carcere dopo aver scontato una lunga condanna. La sua liberazione ris - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Valenti, torna nella libreria Devo Sapere - Lo scrittore ambienta parte del romanzo, nella sua città, come aveva già fatto in altre due sue opere, “L'ingegnere in grigio” ( 2014 ) e “Il condominio dei sospetti” ( 2016 ) e con Arezzo riappare ... lanazione.it scrive
Mauro Valenti torna in libreria con il suo romanzo "Devo sapere" - È tornato in libreria, in questi giorni, con il suo ultimo romanzo dal titolo: "Devo sapere", edito da Capponi Editore Ascoli Piceno, lo scrittore aretino Mauro Valenti. Come scrive lanazione.it