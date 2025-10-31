Mauro Corona sul caso Garlasco si scusa con Alberto Stasi | Comincio ad avere molti dubbi su Sempio

«Visti gli ultimi fatti devo quasi chiedere scusa a Stasi. Guardi Bianchina sono stato 10 giorni a Misurina a scalare e mi son rotto anche un menisco che probabilmente mi operano domani. Io ho comprato di tutto. Ho comprato giornali, libri, ricordini nei vari negozi di souvenir e non ho uno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mauro Corona e Marianna Corona al Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea: dialogo tra boschi e anima In collaborazione con @lovat_ , Sabato 1 novembre - ore 17.00 Mauro e Marianna Corona dialogano con Antonella Della Giustina sui loro nuovi l - facebook.com Vai su Facebook

Siamo in diretta È sempre Cartabianca su Rete4. @CartabiancaR4 #èsemprecartabianca #maurocorona - X Vai su X

Mauro Corona pronto a “chiedere scusa” ad Alberto Stasi: il video - Il noto opinionista e scrittore Mauro Corona si è sbilanciato in televisione sul delitto di Garlasco e le indagini su Stasi e Sempio. Come scrive newsmondo.it

Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona “Andrea Sempio è gestito da Nuzzi”/ “Lovati coinvolto nel caso Venditti” - Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona: "Andrea Sempio è gestito da Nuzzi, gli ha dato esclusiva". Si legge su ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Lovati tra caso Corona e interrogatorio per diffamazione/ “Sempio vuole sostituirlo” - Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati potrebbe essere revocato da Andrea Sempio dopo caso Fabrizio Corona e denuncia per diffamazione ... Da ilsussidiario.net