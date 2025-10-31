Mattia Furlani qualificato all’Ultimate Championship! Cos’è il nuovo ricchissimo evento di atletica e i criteri

World Athletics ha indetto una nuova competizione internazionale: Ultimate Championship farà il suo esordio nel 2026 a Budapest (Ungheria), nel weekend dell’11-13 settembre i più grandi campioni del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto per un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari, la più ricca offerta per un evento di atletica. La Federazione Mondiale ha ufficializzato i criteri di partecipazione: in ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità (2 settembre 2025-1 settembre 2026, il numero varierà a seconda della disciplina). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani qualificato all’Ultimate Championship! Cos’è il nuovo ricchissimo evento di atletica e i criteri

