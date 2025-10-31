Mattia Bianchi il nuovo campione italiano di bodybuilding è vegano

Tecnico meccanico di giorno, atleta la sera: ha battuto tutti i rivali con una dieta a base di seitan e tempeh.

Tecnico meccanico di giorno, atleta la sera: ha battuto tutti i rivali con una dieta a base di seitan e tempeh - Intervista a Mattia Bianchi, il nuovo campione italiano di bodybuilding natural WNBF, che è vegano ed è seguito da Massimo Brunaccioni.