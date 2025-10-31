matteo arnaldi volta pagina e si separa dopo cinque anni dal coach alessandro petrone

Si interrompe dopo cinque anni la collaborazione tra Matteo Arnaldi ed il suo allenatore Alessandro Petrone, al termine di una stagione decisamente negativa che lo ha visto perdere quasi trenta posizioni nel ranking ATP scivolando dal 37° posto di fine 2024 all’attuale 64ma posizione dopo la brutta sconfitta contro il britannico Jacob Fearnley nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi. Qualche problema fisica di troppo non ha aiutato certo il 24enne ligure, che si è comunque reso protagonista di un doppio acuto sulla terra rossa raggiungendo i quarti di finale a Madrid (con vittoria su Novak Djokovic annessa) e rimontando due set di svantaggio al canadese Felix Auger-Aliassime per superare il primo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

