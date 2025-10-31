Matteo Addino | I giudici di Ballando non sono imparziali c'è un pregiudizio verso D’Urso Per Delogu solo silenzio

Matteo Addino, coreografo e quest'anno Tribuno del Popolo di Ballando con le Stelle, racconta a Fanpage.it il suo ruolo nel programma di Milly Carlucci, dalle osservazioni sui concorrenti e sulla giuria (Selvaggia Lucarelli su tutti), all'idea di danza come veicolo di libertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

