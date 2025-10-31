Mattarella | ‘passaggio all’Euro frutto di coraggio e visione’
''non possono esserci dubbi che quel coraggio e quella visione sono stati premiati dai cittadini dei Paesi aderenti'', ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Piazza Pio XII, in corrispondenza del confine con lo Stato della Città del Vaticano, per accogliere il passaggio del Sommo Pontefice Papa Leone XIV in occasione della sua visita ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. - facebook.com Vai su Facebook
Un passaggio della lettera di Mattarella alle Camere sul pasticcio San Francesco-Santa Caterina. Una storia tutta italiana. - X Vai su X
7 ottobre, Mattarella pesantissimo: antisemitismo frutto di odio e imbecillità - Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a due anni dall'attacco terroristico di Hamas in ... Scrive iltempo.it