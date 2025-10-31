Mattarella | ‘passaggio all’Euro frutto di coraggio e visione’

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''non possono esserci dubbi che quel coraggio e quella visione sono stati premiati dai cittadini dei Paesi aderenti'', ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘passaggio all’Euro frutto di coraggio e visione’

