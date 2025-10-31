Mattarella lascia il Terminal 5 di Fiumicino dopo la cerimonia per il 65esimo dello scalo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia in occasione del 65° anniversario dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. Con l’occasione, il Capo dello Stato ha visitato l’Innovation Hub con l’illustrazione di alcuni progetti innovativi sviluppati da diverse startup ospitate nell’Hub. La cerimonia si è svolta presso il Terminal 5 dell’Aeroporto, dove Mattarella ha assistito allo svelamento dell’opera d’arte “Aeroporto”, celebrativa dei 65 anni di attività dello scalo e dei primati raggiunti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Open.online