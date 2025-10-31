Mattarella celebra Poste | Così il risparmio ha unito

Il risparmio privato che diventa cura, futuro, crescita, solidarietà. Ogni centesimo conta:?denaro del popolo che torna al popolo? con investimenti e infrastrutture. I 150 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Mattarella celebra Poste: «Così il risparmio ha unito»

