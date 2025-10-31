Mattarella all' Aeroporto di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 Tanti ospiti di politica e istituzioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo, utilizzato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi del 1960, e poi formalmente inaugurato il 15 gennaio 1961. Ecco l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Terminal 5 per assistere all'evento. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
L’aeroporto di #Fiumicino celebra i 65 anni con #Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Mattarella arriva all’aeroporto di Bruxelles per la Visita di Stato nel Regno del Belgio - X Vai su X
Mattarella all'Aeroporto di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo - Tanti ospiti di politica e istituzioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo, utilizzato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi del 1960, e poi form ... Secondo ilgiornale.it
Mattarella all'Aeroporto di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 Tanti ospiti di politica e istituzioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo, utilizzato per la prima volta in occasion ... Lo riporta open.online
L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, al via la cerimonia con Mattarella - L'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino celebra oggi i suoi 65 anni di attivita', alla presenza del presidente ... Si legge su iltempo.it