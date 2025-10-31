Matilde Lorenzi dal video all' indagine riaperta per la morte della sciatrice | cosa non torna

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia dell?esistenza di un video dell?incidente mortale di Matilde Lorenzi è emersa nelle ultime settimane, sconvolgendo l?inchiesta sulla tragica scomparsa della. 🔗 Leggi su Leggo.it

matilde lorenzi video indagineL'indagine sulla morte di Matilde Lorenzi: è clamorosa la notizia dell'esistenza di un video dell'incidente. De Chiesa: "Perché non è uscito prima? Perché le forze dell ... - La notizia che esiste un video (nemmeno troppo "misterioso", visto che erano in diversi, esclusi gli "interessanti", a sapere dell'esistenza di questo preziosissimo file) è piombata come un f ... Segnala ildolomiti.it

Morte di Matilde Lorenzi, la Procura conferma tutto. E spunta il video dell'incidente. Acquisito anche il fascicolo della Fisi, che archiviò il caso - La Procura di Bolzano conferma tutto: da febbraio l'indagine sulla morte di Matilde Lorenzi è stata riaperta, due persone, l'allenatore che ha preparato la pista sulla quale la giovane sciatr ... Secondo ildolomiti.it

matilde lorenzi video indagine“Sono indagati”. Morte Matilde Lorenzi, colpo di scena nelle indagini: cosa succede - A un anno dalla tragedia in Val Senales, emergono sviluppi decisivi sull’inchiesta per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, deceduta il 28 ottobre ... Riporta thesocialpost.it

