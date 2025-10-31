Matic regia pulita ed essenziale A Volpato manca solo il gol
MURIC 6,5. Non lo spaventa l’uscita alta: trasmette sicurezza ad un reparto difensivo ancora troppo facile alla sbandata WALUKIEWIZ 6. Folorunsho e Idrissi lo tengono ‘basso’ obbligandolo ad una gara prettamente difensiva. Tenuta coi denti IDZES 6,5. Sbriga la pratica senza troppi problemi, almeno fino al finale. Decisivo su Borrelli all’ora di gioco. Gli scappa Esposito, ma prima è dopo c’è. CANDE’ 6. Oppone il petto, a metà primo tempo, ad un tracciante di Prati. Esuberante ai limiti della rudezza, bruciato da Esposito in occasione del gol dei padroni di casa. Faticosa la gestione del finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
