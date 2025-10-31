Materiali di un cantiere sotterrati a Giovi ma un cittadino fotografa tutto | l' ira del Codacons
Materiali di risulta sarebbero stati illecitamente sotterrati vicino al cantiere situato nella frazione Giovi Piegolelle a Salerno. A segnalarlo è un residente, presente al momento dei fatti, che ha sporto denuncia questa mattina presso la Stazione dei Carabinieri di Salerno Duomo, allegando foto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
