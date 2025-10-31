Materia Oscura A novembre incontro al Centro di Geotecnologie di San Giovanni
Arezzo, 31 ottobre 2025 – Un viaggio tra scienza, avventura e mistero per esplorare una delle più affascinanti frontiere della fisica moderna: la materia oscura. Sarà questo il tema dell’incontro con il professor Nicola Turini, fisico sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, in programma mercoledì 6 novembre alle ore 18.30 presso il Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena a San Giovanni Valdarno. La conferenza, dal titolo “La materia oscura: un enigma cosmico”, fa parte del ciclo “Al CGT: il sapere è a 360 gradi”, una rassegna di incontri pensata per avvicinare il pubblico ai grandi temi della conoscenza scientifica e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
