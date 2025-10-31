Matera accende il cinema tra Amano Gilliam e Mediterraneo

Dal 7 al 16 novembre 2025, con una speciale pre-apertura il 2 novembre, il Matera Film Festival celebra la sua sesta edizione, riaffermando il ruolo della Città dei Sassi come crocevia di cinema, arte e innovazione. Un programma denso di proiezioni, incontri e retrospettive riporta Matera al centro del dialogo culturale nazionale e internazionale.

