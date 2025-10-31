Masters 1000 di Parigi Sinner batte Cerundolo | con Shelton ai quarti di finale

Parigi – Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro ha battuto in un’ora e 25 minuti di gioco l’argentino Francisco Cerundolo, nel terzo turno del torneo, con il punteggio di 7-5 6-1. Il numero 2 del ranking Atp affronterà venerdì Ben Shelton, per continuare la rincorsa al numero uno (in caso di vittoria in Francia, Jannik supererebbe Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino). Avvio in controluce per Jannik, che porta a casa con fatica un primo set strano e giocato tra ribaltamenti continui. L’azzurro tiene subito il servizio e strappa il primo break del match al quarto game. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

