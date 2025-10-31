Massimo Recalcati | Io progressista e di sinistra dico no all’educazione sessuale a scuola E spiego perché

Lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati si schiera da sinistra a sorpresa per il no all’ora di educazione sessuale a scuola su cui sembra unito gran parte del centrodestra. Recalcati, ha spiegato la sua contrarietà ad Annalisa Chirico, che lo intervistava nella sua trasmissione su Radio Uno Rai: «sono progressista e vengo dalla sinistra riformista, ma su questo tema vado controcorrente: io non sono d’accordo sulla educazione sessuale o sentimentale a scuola per molte ragioni. Innanzitutto, chi la insegnerebbe? Il professore di scienze naturali? Vogliamo dire così che il sesso è solo una questione biologica? O la insegna uno psicologo riducendola alla sua materia?”. 🔗 Leggi su Open.online

