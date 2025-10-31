Massimo Ghini | Romanisti meravigliosi ma isterici Questa squadra fa sognare e Gasp non è Pulcinella

L'attore romano: "Non penso allo scudetto, sono scaramantico. Gasperini faceva divertire all'Atalanta. e mica si vestiva da Pulcinella. Questa Roma come il mio Compagni di Scuola". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Massimo Ghini: "Romanisti meravigliosi, ma isterici. Questa squadra fa sognare e Gasp non è Pulcinella..."

News recenti che potrebbero piacerti

«Il Vedovo», @massimoGhini al teatro Alfieri @LPoltronissima - X Vai su X

MASSIMO GHINI E PAOLA CRUCIANI IN SCENA CON "IL VEDOVO" DALLA PELLICOLA CULT FIRMATA DINO RISI La stagione proposta dalla Fondazione Versiliana al #TeatroComunale di Pietrasanta continua a mietere successi e applausi, registrando il s - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Ghini: "Romanisti meravigliosi, ma isterici. Questa squadra fa sognare e Gasp non è Pulcinella..." - L'attore romano: "Non penso allo scudetto, sono scaramantico. Lo riporta msn.com

LA GAZZETTA | Gasperini, parla l’attore Ghini: “Non è solo un allenatore. Scudetto? Godiamoci il momento” - Il noto attore romano e romanista ha parlato del lavoro di Gian Piero Gasperini in giallorosso, della possibilità di vincere lo ... msn.com scrive

Massimo Ghini: «Quella volta che per una rissa io e Sean Penn finimmo in caserma. Ho fondato il Pd, ma non seguo più la politica» - Era Pupi Avati che mi raccontava il film con la passione di un giovane regista al debutto». corriere.it scrive