“Un guanto, un gesto, un cambiamento.” In questa seconda parte di Run2U, incontriamo Massimo Confalonieri, runner brianzolo e ideatore di “Corro col Guanto”, un progetto che unisce sport e attivismo ambientale in modo semplice ma potentissimo.? Mentre corre, Massimo raccoglie rifiuti. Ma non è solo plogging: è un gesto educativo, un messaggio forte che parte dal basso, e che oggi coinvolge decine di persone, scuole, bambini, città. Parliamo con lui di: come è nato tutto da una corsa qualunque nel Parco di Monza cosa significa davvero essere d’esempio come lo sport può essere motore di cambiamento civile Se ami correre, se ti interessa l’ambiente o se cerchi ispirazione per l’attivismo quotidiano, questa chiacchierata ti aprirà nuove prospettive. 🔗 Leggi su Oasport.it

Massimo Confalonieri: Il Runner "col guanto" che Pulisce il Mondo Correndo a RUN2U 40a Puntata