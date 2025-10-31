Massimiliano Porcelli M5S annuncia la candidatura alle regionali in Campania | Impegno per chi è più fragile
Il consigliere comunale di Qualiano annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle, a sostegno di Roberto Fico Presidente. “ Chi conosce davvero le difficoltà del proprio territorio ha il dovere di impegnarsi per cambiarlo.” Così Massimiliano Porcelli, attuale consigliere comunale di Qualiano del Movimento 5 Stelle, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania. Sempre nelle liste del Movimento, di cui è uno degli attivisti più in vista sul territorio, e a sostegno di Roberto Fico Presidente. Una candidatura che, come sottolinea lo stesso Porcelli, nasce per portare in Consiglio regionale le istanze e i problemi dei cittadini più fragili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
