Massiccio raid russo Metà Ucraina al buio

Cms.ilmanifesto.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un massiccio raid russo, 650 droni e 50 missili secondo Kiev, ha colpito diverse città ucraine lasciando vaste aree del Paese al buio. Tre persone sono state uccise e altre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

massiccio raid russo met224 ucraina al buio

© Cms.ilmanifesto.it - Massiccio raid russo. Metà Ucraina al buio

Leggi anche questi approfondimenti

massiccio raid russo met224Raid russo di droni e missili su centrali elettriche, black out in tutta l'Ucraina - Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina, causando il principale fornitore di energia, Ukrenergo, ... Lo riporta msn.com

Massiccio raid russo sull’Ucraina. Varsavia chiude lo spazio aereo al confine e fa decollare i caccia. Danimarca: “Droni vicino ai nostri siti militari” - Mentre la Russia lanciava un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, come ha dichiarato l’amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due ... ilfattoquotidiano.it scrive

Diretta | Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: quattro morti a Kiev tra cui una bambina. Nuovo avvistamento di droni in Danimarca - "La Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Massiccio Raid Russo Met224