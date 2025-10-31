Marty Supreme, ecco trailer e poster dell’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow: un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono liete di presentare il teaser trailer e il poster italiani di Marty Supreme, l’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia. Presentato a sorpresa al New York Film Festival alla presenza del cast, Marty Supreme ha letteralmente conquistato pubblico e critica, ricevendo un’accoglienza trionfale e una standing ovation: un successo indiscusso che lo consacra come film evento e il must-see della stagione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marty Supreme, trailer e poster del film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow