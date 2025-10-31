Marty Supreme trailer e poster del film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow
Marty Supreme, ecco trailer e poster dell’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow: un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono liete di presentare il teaser trailer e il poster italiani di Marty Supreme, l’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia. Presentato a sorpresa al New York Film Festival alla presenza del cast, Marty Supreme ha letteralmente conquistato pubblico e critica, ricevendo un’accoglienza trionfale e una standing ovation: un successo indiscusso che lo consacra come film evento e il must-see della stagione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Argomenti simili trattati di recente
Kevin O'Leary afferma che A24 ha sprecato "milioni di dollari" scegliendo di usare delle comparse umane nel nuovo film MARTY SUPREME con Timothée Chalamet: «Non capisco perché non hanno scelto di mettere dei fantocci creati con l'intelligenza artificia - facebook.com Vai su Facebook
Kevin O'Leary, co-estrella de Timothée Chalamet en Marty Supreme, explica como el no uso de Inteligencia Artificial le costó millones a la producción: - X Vai su X
Marty Supreme, il teaser trailer del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet. VIDEO - Mancano poco più di quattro mesi all'uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti di Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet ma l'attesa per il progetto ... Lo riporta tg24.sky.it
Marty Supreme: ecco Timothée Chalamet nel teaser trailer italiano del film di Josh Sfadie - Anche l'altro fratello Safdie esordisce da solista con questo atteso film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder ... comingsoon.it scrive
Marty Supreme: Timothée Chalamet in odore di Oscar nel trailer italiano del film di Josh Safdie - L'interpretazione di Chalamet nel film in arrivo nelle sale italiane a gennaio è stata già indicata come una delle migliori dell'anno e in pole per una nomination agli Academy Awards È finalmente ... Si legge su movieplayer.it