Martina Franca | fino a domenica Viva Mexico festival Inaugurato ieri
Di seguito il comunicato: Arriva a Martina Franca la prima edizione del Viva Mexico Festival, che porterà in città i colori, la musica e i sapori del Messico. La manifestazione si svolge in piazza Crispi – dalle ore 12:00 alle ore 24:00 – da gioveì 30 ottobre a domenica 2 novembre. Il festival offre un’autentica esperienza culinaria con piatti tipici messicani cucinati sul momento, affiancati da una selezione di cocktail e birre messicane. Non mancano inoltre opzioni per esigenze alimentari specifiche, come piatti gluten free e vegani. L’atmosfera sarà animata da musica dal vivo con i celebri Mariachi, arricchita da show cooking e da un vario programma di intrattenimento e laboratori dedicati ai bambini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
