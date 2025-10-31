Martina Franca | Angelo Marotta venti anni Il pomeriggio del 31 ottobre 2005 il terribile incidente sul lavoro
Era pomeriggio. La zona di viale Stazione, a Martina Franca, vedeva liquami debordare sull’asfalto. Venne richiesto, in quella vigilia della festa di Ognissanti, l’intervento di un addetto per sturare la condotta. Angelo Marotta, l’addetto, si calò dal tombino, sette metri sotto il livello stradale. Riuscì a fare defluire i liquami ma venne sopraffatto dalla pressione dell’acqua e stordito dai miasmi. Fu ritrovato dopo 16 ore di ricerche, alle 9 del mattino di festa il suo corpo venne recuperato dall’interno della condotta, circa 150 metri a valle dal punto in cui si calò. Vittima di un atroce incidente sul lavoro Angelo Marotta, morto il pomeriggio del 31 ottobre 2005. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
