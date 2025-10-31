Marsala chiama un ragazzo per le pulizie di casa ma lui la violenta | chiuse le indagini

L'episodio avvenuto lo scorso maggio: il 25enne è accusato di violenza sessuale e furto. La Procura di Marsala ha notificato l' avviso di conclusione delle indagini preliminari a un 25enne italiano di origini colombiane, accusato di violenza sessuale e furto ai danni di una donna di 50 anni, anche lei straniera. L'episodio risale al 21 maggio scorso, quando la donna avrebbe chiesto al giovane di darle una mano nelle pulizie domestiche. Durante il lavoro, approfittando dell'assenza del figlio della vittima, il ragazzo avrebbe abusato di lei. Il figlio sorprende l'aggressore e chiama aiuto.

