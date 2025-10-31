Marradese cantiere sul ponte verso la conclusione
La Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato che si stanno concludendo i lavori di consolidamento, messa in sicurezza, collaudo dell’opera e pulizia finale del cantiere del ponte sulla Sp 19 ‘Marradese’ nel Comune di Modigliana. L’intervento ha rinforzato la struttura e allargato la carreggiata migliorando sicurezza e fluidità del traffico. "L’opera – prosegue l’annuncio – costata 318mila euro, è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eseguita dalla ditta En.Cam. Srl di Castrocaro Terme e Terra del Sole". Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia e consigliere delegato alla viabilità forlivese afferma: "Lavoriamo per migliorare la rete viaria provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
