Marocco in festa per ok Consiglio sicurezza piano Sahara occid

Es-Smara, 31 ott. (askanews) – Il Marocco è in festa per il risultato della votazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) che doveva decidere se rinnovare o meno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO). Su iniziativa degli Stati Uniti di Donald Trump, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha dato venerdì il suo sostegno al piano marocchino di autonomia del Sahara occidentale considerato essere la soluzione “più fattibile” per il territorio contestato, nonostante l’opposizione dell’Algeria. La risoluzione adottata con 11 voti a favore, nessuno contro e 3 astensioni – l’Algeria ha rifiutato di partecipare al voto – ritiene che il piano di Rabat del 2007, un’autonomia sotto la sovranità marocchina, “potrebbe rappresentare la soluzione più fattibile” e quindi essere “la base” di futuri negoziati per risolvere questo conflitto vecchio di 50 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
