Mario Lenti e Cinzia Paolini indignano a UeD | Pagliacciate e accuse alla redazione

Puntata movimentata quella di oggi a Uomini e Donne. A generare particolare sgomento ci hanno pensato Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due hanno scatenato le ire degli opinionisti e, al contempo, l’incredulità d i Maria De Filippi. Il pubblico da casa, però, ha fatto un’osservazione decisamente calzante. Magda restituisce un regalo a Mario Lenti e gli fa fare una gaffe a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un gesto eclatante da parte di Magda. La donna ha, ormai, interrotto la conoscenza con Mario Lenti. Tra i due le cose si sono concluse in maniera piuttosto turbolenta, al punto che il cavaliere, in una precedente puntata di UeD, ha rinfacciato alla dama di essersi tenuta il cellulare che lui le avesse regalato. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Mario Lenti e Cinzia Paolini indignano a UeD: “Pagliacciate” e accuse alla redazione

Approfondisci con queste news

«Non so più cosa pensare, qui nessuno è chiaro! » Le parole di Maria De Filippi risuonano forti nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, che si è svolta il 20 ottobre 2025. La tensione in studio si è tagliata con il coltello: Mario Lenti ha deciso di interrompere - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Paolini, chi è la dama di Uomini e Donne/ Accordo con Enrico? Mario Lenti sgancia la bomba - Tutto quello che c'è da sapere su Cinzia Paolini che, a Uomini e Donne, sta uscendo con Mario Lenti ed Enrico. Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 ottobre 2025/ Il triangolo tra Ernesto, Cinzia e Mario Lenti - Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne svelano la tensione che si scatenerà in studio durante il triangolo Ernesto, Cinzia e Mario. Lo riporta ilsussidiario.net

Uomini e donne, anticipazioni: Magda minaccia di schiaffeggiare Mario, Cinzia attaccata - Durante le registrazioni del 28 ottobre, Mario ha fatto infuriare Magda dandole della superficiale e Gemma ne ha approfittato per attaccarlo ... it.blastingnews.com scrive