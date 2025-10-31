Marinozzi su Bisseck | È il miglior difensore dell’Inter in una cosa | sa coprire lo spazio alle spalle come nessuno

Inter News 24 Marinozzi su Bisseck il giornalista elogia il tedesco: «Contro Union SG e Fiorentina ha tolto un’arma agli avversari». Durante la trasmissione L’Ascia Raddoppia su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha analizzato la prestazione di Yann Bisseck nel nuovo ruolo da centrale dei tre dietro nell’Inter di Cristian Chivu. Il difensore tedesco, impiegato al centro della linea difensiva nelle sfide contro Union Saint-Gilloise e Fiorentina, ha convinto per solidità, letture e capacità di gestire lo spazio in profondità. «Lo abbiamo visto anche contro l’Union Saint-Gilloise, con de Vrij che va in difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

