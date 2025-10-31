Inter News 24 Marinozzi Andrea analizza il dato sugli xG dei nerazzurri e la nuova impostazione difensiva di Chivu: ecco cos’ha detto. Durante la trasmissione “L’ascia raddoppia” di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giorgio Marinozzi ha commentato un dato interessante legato all’Inter di Cristian Chivu, sottolineando come i nerazzurri siano attualmente la squadra che concede meno in Serie A in termini di expected goals (xG). «Sono andato a vedere: sapete qual è la squadra che ha concesso meno guardando gli xG? L’Inter», ha spiegato Marinozzi, evidenziando come i numeri confermino la solidità del gruppo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marinozzi studia la squadra di Chivu: «L’Inter è la squadra che concede meno in Serie A, ecco perché»