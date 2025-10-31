Maria Rosaria Boccia indagata nel mirino l’audio privato di Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia torna protagonista della cronaca giudiziaria. Nella nuova puntata, l’imprenditrice di Pompei deve rispondere di interferenze nella vita privata dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il fulcro delle indagini è il famigerato audio della telefonata tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, già trasmesso in tv e disseminato ovunque sui social. Secondo i magistrati di Roma, si tratta di una conversazione privata illecitamente carpita. Nel precedente procedimento penale, la Boccia era finita davanti al gup per i seguenti, numerosi reati: stalking aggravato, lesioni, interferenze nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum per l’organizzazione di alcuni eventi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maria Rosaria Boccia indagata, nel mirino l’audio privato di Sangiuliano

