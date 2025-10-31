Mare e montagna una sola meta | Liguria e Piemonte insieme per il turismo sostenibile

È stato presentato il progetto RivierAlp, nato con l’obiettivo di costruire una rete turistica che colleghi mare e montagna tra Liguria e Piemonte, attraverso sentieri escursionistici e itinerari cicloturistici. Il programma, finanziato nell’ambito del bando europeo Alcotra, ha un valore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Mare e montagna si danno la mano Limone Piemonte e Ventimiglia unite da un gemellaggio che celebra natura, cultura e amicizia. Per l’occasione, l’artista Osvaldo Moi ha donato una sua opera, rendendo la serata ancora più speciale - facebook.com Vai su Facebook

