Marciapiede in via Valerio Babuder | Il progetto va avanti

Triesteprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il progetto per la realizzazione del marciapiede da parte del privato sta andando avanti”. La risposta alla segnalazione relativa a via Valerio e pubblicata nella giornata di ieri 30 ottobre, arriva direttamente dall'assessore all'Urbanistica del Comune di Trieste, il forzista Michele Babuder. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

