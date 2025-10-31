Marche sos liste d’attesa

Nel corso del 2024 nelle Marche si è registrato un forte incremento rispetto al 2023 delle richieste inevase - più che triplicate - riguardanti liste d'attesa per ricoveri ospedalieri (da 1.154 a 3.775) e un sensibile aumento di quelle per le prestazioni ambulatoriali (da 92.267 a 118.107). Il copyright è della Corte dei Conti nella relazione collegata al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Marche per il 2024. Ecco il primo punto all'ordine del giorno per il neo assessore alla sanità, il civico Paolo Calcinaro, chiamato al compito tutt'altro che semplice di 'sgonfiare' la bolla delle liste d'attesa esplosa dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it