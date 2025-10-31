Marche sos liste d’attesa
Nel corso del 2024 nelle Marche si è registrato un forte incremento rispetto al 2023 delle richieste inevase - più che triplicate - riguardanti liste d'attesa per ricoveri ospedalieri (da 1.154 a 3.775) e un sensibile aumento di quelle per le prestazioni ambulatoriali (da 92.267 a 118.107). Il copyright è della Corte dei Conti nella relazione collegata al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Marche per il 2024. Ecco il primo punto all'ordine del giorno per il neo assessore alla sanità, il civico Paolo Calcinaro, chiamato al compito tutt'altro che semplice di 'sgonfiare' la bolla delle liste d'attesa esplosa dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Paolo Calcinaro Assessore alla Sanita’ e Sociale Marche – Priorita’ della nuova legislatura liste di attesa – nuove tecnologie – dialogo con tutte le parti coinvolte ed informazione continua - facebook.com Vai su Facebook
Marche, sos liste d’attesa - Nel corso del 2024 nelle Marche si è registrato un forte incremento rispetto al 2023 delle richieste inevase riguardanti liste d'attesa per ricoveri ospedalieri e un sensibile aumento di quelle per le ... Riporta msn.com
Sos liste d’attesa. Nelle Marche piano da oltre 13 milioni: "Così le taglieremo" - Ok in giunta al programma per il recupero di visite e interventi arretrati. Scrive ilrestodelcarlino.it