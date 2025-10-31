Marche il rendiconto Promossi i conti pubblici Ma la Corte dei Conti bacchetta sulla sanità
C’è una graduale riduzione dell’indebitamento complessivo regionale, pari a 386,63 milioni di euro al 31 dicembre del 2024, dove i limiti massimi sono stati rispettati, ma la sanità resta il punto debole della Regione. La spesa sanitaria infatti si conferma quella più cospicua rispetto alle spese complessive regionali, con una percentuale del 78%, sia per gli impegni che per i pagamenti. Le altre criticità sono il sisma del 2016 e l’utilizzo dei fondi del Pnrr. Sul fronte delle partecipate è stata ribadita la criticità per Atim, l’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, già emersa lo scorso anno e considerata una sorta di doppione per la promozione turistica, dove si rischia che i costi non corrispondano a effettivi benefici come ad esempio quelli di locazione per la sede operativa che solo di affitto la Regione paga quasi 30mila euro l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
