Marattin | Qui nel mondo arabo c' è chi condanna l' estremismo palestinese più che in Italia

È in Medio Oriente con una delegazione di parlamentari di diverse nazioni europee. È passato da Israele a gli Emirati Arabi Uniti, un buon punto di osservazione sul futuro di quell'area. «In questi giorni mi sono accorto che in tanti sono convinti di essere ad un punto cruciale di questa pluridecennale vicenda, e mai come ora servono gli uomini – e le donne – di buona volontà». E non è tutto: «In parte del mondo arabo ci sono posizioni di condanna verso l'estremismo palestinese molto più nette di quelle che abbiamo visto ultimamente in Europa e in Italia». A parlare è il deputato Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, in questi mesi voce amica di Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

