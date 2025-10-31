Maratona New York 2025 | i vip annunciati in gara spicca qualche noto attore

La Maratona di New York 2025 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense nella giornata di domenica 2 novembre e ci saranno anche tanti vip che si cimenteranno nello sforzo, nella maggior parte dei casi in sostegno di alcune associazioni. Anthony Ramos è un attore di Broadway, che ha recitato nel cast originale di Hamilton. Il cantante e cantautore di Brooklyn è allenato dalla campionessa della Maratona di Boston 2018 Des Linden, che ha anche in programma di correre al fianco di Ramos al suo debutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maratona New York 2025: i vip annunciati in gara, spicca qualche noto attore

