Maratona New York 2025 gli italiani in gara Meucci per un buon piazzamento assenti i big azzurri

Un solo italiano sarà presente tra gli atleti di vertice alla Maratona di New York, la Major più prestigiosa e importante al mondo: dopo Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e la novità Sydney, il circuito delle 42 km più rilevanti a livello globale si concluderà come da tradizione nella Grande Mela. L’appuntamento è per domenica 2 novembre, quando sul Ponte di Verrazzano, tradizionale sede di partenza dell’evento, ci sarà anche Daniele Meucci. Il Campione d’Europa 2014 si rimetterà in gioco per la quarta volta in questa manifestazione: il miglior risultato risale al 2022 (ottavo posto in 2h13:29), mentre il miglior riscontro cronometrico venne siglato nel 2013 (decimo in 2h12:03). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maratona New York 2025, gli italiani in gara. Meucci per un buon piazzamento, assenti i big azzurri

