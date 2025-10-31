Bologna, 31 ottobre 2025 – Dici New York e, in questo periodo dell’anno, il pensiero non può che correre alla celebre maratona della Grande Mela. Partenza domenica, come di consueto. E come di consueto non mancherà una folta rappresentanza partita dalle Due Torri per un’esperienza unica al mondo. Non sono più i tempi nei quali, sul Ponte Giovanni da Verrazzano transitavano alcune centinaia di bolognesi, ma la presenza delle Due Torri non mancherà. Maratoneta con 6 bypass, l’incredibile storia di Lorenzo: “Da New York a Sydney” Niente Gianni Morandi, che a New York è considerato di casa, e neppure Roberta Li Calzi: l’assessora allo sport aveva portato, qualche anno fa, tanta Bologna sulle strade della Grande Mela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona di New York, da Venturi a Petreni: Bologna va negli Usa