Maratona di eventi per ricordare il Maestro
Tre giorni di eventi per ricordare Federico Fellini a 32 anni dalla scomparsa, avvenuta il 31 ottobre 1993. Si comincia oggi al Fellini Museum: visite gratuite a Castel Sismondo (a partire dalle 16) e al Fulgor (dalle 15). E sempre al Fulgor oggi (alle 15) proiezione gratuita di Toby Dammit. Domani alle 17 il cinema felliniano ospiterà, nell’ambito di Tra - Festa delle anime tra due mondi, l’incontro con Carmelo Marabello dal titolo L’Apocalisse non è una cosa seria, la fine del mondo è a Cinecittà. Durante la conferenza lo studioso – introdotto da Marco Leonetti – parlerà del tema della morte nei film e nei disegni di Fellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Qualche scatto dalla maratona delle Sequenze di Berio. Grandi emozioni nel ricordare un compositore che così tanto ha dato alla storia della musica e a Firenze. Grazie agli straordinari artisti che hanno partecipato, ai protagonisti del convegno e a tutti color - facebook.com Vai su Facebook
Bruxelles chiama Puccini. Maxi eventi per ricordare il Maestro e i tre funerali - A filo diretto con la nostra città le iniziative lanciate dai Lucchesi nel Mondo. lanazione.it scrive
Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto (2) - Numerose le personalità del mondo politico come il ministro Giuseppe Provenzano, Piero Grasso, Giuliano Pisapia, Claudio Fava, Leoluca Orlando, Alberto Samonà. Secondo iltempo.it
Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto - Saranno oltre cento grandi voci a ricordare i cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia da venerdì 8 gennaio con una iniziativa della “Strada degli scrittori” sui ... Segnala iltempo.it