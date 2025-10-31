Tre giorni di eventi per ricordare Federico Fellini a 32 anni dalla scomparsa, avvenuta il 31 ottobre 1993. Si comincia oggi al Fellini Museum: visite gratuite a Castel Sismondo (a partire dalle 16) e al Fulgor (dalle 15). E sempre al Fulgor oggi (alle 15) proiezione gratuita di Toby Dammit. Domani alle 17 il cinema felliniano ospiterà, nell’ambito di Tra - Festa delle anime tra due mondi, l’incontro con Carmelo Marabello dal titolo L’Apocalisse non è una cosa seria, la fine del mondo è a Cinecittà. Durante la conferenza lo studioso – introdotto da Marco Leonetti – parlerà del tema della morte nei film e nei disegni di Fellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maratona di eventi per ricordare il Maestro