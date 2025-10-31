Marangoni Althesys | Birra moltiplicatore di valore per economia italiana
Roma, 31 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Lo studio realizzato da Osservatorio Birra, in collaborazione con Althesys Strategic Consultants, ha messo in evidenza come il comparto della birra rappresenti oggi uno dei principali motori di creazione di valore condiviso in Italia. In dieci anni, la filiera ha generato circa 92 miliardi di euro, di cui oltre 10 miliardi solo nel 2024, dimostrando una capacità strutturale di generare ricchezza e occupazione”. Lo ha detto Alessandro Marangoni, chief executive officer Althesys, interpretando i dati dell'ultimo studio realizzato da Osservatorio Birra, in collaborazione con Althesys Strategic Consultants, presentato a Roma presso il Senato della Repubblica, in occasione del decennale di Fondazione Birra Moretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? ALTHESYS Strategic Consultants promuove lo sviluppo strategico del settore energetico in Italia con quasi 20 anni di esperienza… Ascolta e guarda l’intervista completa su: - X Vai su X
Marangoni (Althesys): "Birra, moltiplicatore di valore per economia italiana" - “Lo studio realizzato da Osservatorio Birra, in collaborazione con Althesys Strategic Consultants, ha messo in ... Secondo iltempo.it
Energia: Marangoni (Althesys), sfida 2023 non e' crescita ma messa a terra Gw - "Con numeri cosi' importanti non si puo' immaginare di avere, in termini di gigawatt, la stessa crescita anche nel 2023. Lo riporta milanofinanza.it