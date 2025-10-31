"> A Napoli il 30 ottobre non è una data qualunque: è una festa, una ricorrenza, quasi un Natale del calcio. Come racconta la Repubblica Napoli, ieri la città ha ricordato Diego Armando Maradona nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni. “El Diez”, scomparso il 25 novembre 2020, continua a vivere nei cuori dei tifosi e nelle vie della città, che anche quest’anno hanno reso omaggio al campione con iniziative spontanee e commoventi. Il Museo di Massimo Vignati, riferisce la Repubblica Napoli, ha rinnovato l’evento “El Diego de la Gente”, con la statua di Domenico Sepe – quella prima donata al Comune e poi restituita all’artista – divenuta ormai simbolo del legame eterno tra Diego e la città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maradona, statua in tour per il suo compleanno