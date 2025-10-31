Maradona statua in tour per il suo compleanno
"> A Napoli il 30 ottobre non è una data qualunque: è una festa, una ricorrenza, quasi un Natale del calcio. Come racconta la Repubblica Napoli, ieri la città ha ricordato Diego Armando Maradona nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni. “El Diez”, scomparso il 25 novembre 2020, continua a vivere nei cuori dei tifosi e nelle vie della città, che anche quest’anno hanno reso omaggio al campione con iniziative spontanee e commoventi. Il Museo di Massimo Vignati, riferisce la Repubblica Napoli, ha rinnovato l’evento “El Diego de la Gente”, con la statua di Domenico Sepe – quella prima donata al Comune e poi restituita all’artista – divenuta ormai simbolo del legame eterno tra Diego e la città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Contenuti che potrebbero interessarti
FOTO SHOW NM - Napoli, la Statua di Maradona del Museo della famiglia Vignati in giro per la città per i 65 anni di Diego - X Vai su X
Grande successo per la seconda edizione di “El Diego de la Gente”, il tour organizzato dal Museo Maradona della Collezione Vignati per celebrare il compleanno dell’ex capitano del Napoli. La statua di Diego Armando Maradona, realizzata dallo scultore - facebook.com Vai su Facebook
Napoli festeggia il 65° compleanno di Maradona: la statua del Pibe de Oro attraversa la città - Nel giorno in cui Diego Maradona avrebbe compiuto 65 anni, una statua di bronzo del Pibe de Oro ha fatto il tour dei luoghi simbolo della città che non dimentica il suo campione ... Riporta msn.com
COMPLEANNO Napoli celebra il compleanno di Maradona: cena solidale e tour della statua - Il mito argentino, nato a Lanús il 30 ottobre 1960 e scomparso il 25 novembre 2020, continua a occupare un posto speciale ... Da statoquotidiano.it
Napoli festeggerà il 64esimo compleanno di Maradona, il "Pibe de Oro" verrà ricordato con una processione - Il 30 ottobre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, la statua dedicata al Pibe de Oro lascerà per 24 ore i Quartieri Spagn ... Scrive internapoli.it