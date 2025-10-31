Mantovano difende la riforma della Giustizia | Pieni poteri? Sono quelli del giudice che blocca la politica
Mantovano è stato poi interrogato sulla possibilità che i giudici per le indagini preliminari siano in qualche modo sottoposti alla forte influenza dei pubblici ministeri. Il sottosegretario ha sostenuto che non è necessario generalizzare, per poi aggiungere: "Però, quando una Procura è forte e il gip ha poco tempo per leggere gli atti, la risposta è affermativa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
La premier difende la legittimità delle decisioni del Governo e annuncia le riforme imminenti come risposta all’atto giudiziario - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia, Mantovano: "Con la riforma il merito prevale sulle correnti" - "Il governo non legherà le proprie sorti al referendum" sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Si legge su msn.com
Mantovano: «Giustizia, con la riforma il merito prevale sulle correnti. Il governo non legherà le proprie sorti al referendum» - «Partiamo da un presupposto, non vi è solo la separazione delle carriere, ma anche la riforma del ... Lo riporta msn.com
Chi sostiene la riforma della giustizia non è un nemico della Costituzione - L'appello di un gruppo di avvocati progressisti favorevoli alla separazione delle carriere: "Ma respingiamo ogni identificazione con l’attuale ... Scrive msn.com