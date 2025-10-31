Mantovano difende la riforma della Giustizia | Pieni poteri? Sono quelli del giudice che blocca la politica

Mantovano è stato poi interrogato sulla possibilità che i giudici per le indagini preliminari siano in qualche modo sottoposti alla forte influenza dei pubblici ministeri. Il sottosegretario ha sostenuto che non è necessario generalizzare, per poi aggiungere: "Però, quando una Procura è forte e il gip ha poco tempo per leggere gli atti, la risposta è affermativa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

