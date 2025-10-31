Mantovano attacca responsabilità toghe

21.15 I "pieni poteri" non sono quelli che vuole il governo ma"di chi per via giudiziaria blocca la politica sull'immigrazione impedendo le espulsioni perché lo Stato di provenienza non è sicuro". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano."I pieni poteri sono di chi blocca la politica industriale fermando gli impianti dell'ex Ilva con un sequestro di chi a fronte di 162 persone denunciate per i disordini nel centro di Roma non dà nessun seguito di indagine e rilascia in libertà gli unici due arrestati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it