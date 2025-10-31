Mantova, 31 ottobre 2025 – Furbi abbastanza da hackerare il registro elettronico della propria classe, ma non a sufficienza da non farsi scoprire. E così sono finiti nei guai. Sono due studenti delle medie di un istituto di Mantova, che sono entrati abusivamente nel registro elettronico della loro scuola, alterando i voti dei loro compagni di classe. Sono stati, però, scoperti e segnalati dalla Polizia di Stato alla procura della repubblica presso il tribunale per i minori di Brescia. L'indagine è scaturita da una segnalazione arrivata alla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Mantova in seguito alla rilevazione di un'anomalia nel registro elettronico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, studenti di scuola media hackerano il registro elettronico e cambiano i voti ai compagni