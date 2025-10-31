Mansioni superiori al Comune di Latina esposto della Cisl Fp alla Corte dei Conti

Latinatoday.it | 31 ott 2025

La Cisl Fp – Enti Locali di Latina ha presentato un esposto alla procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per sollecitare l’attenzione dei magistrati sulla gestione dell’istituto delle mansioni superiori, conferite al Comune di Latina nel periodo 2023-2025."Negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

