Manovra Tirelli Cpi | Un errore l’obbligo del Durc per i professionisti consulenti della PA
“Introdurre nella nuova manovra finanziaria l’obbligo per i professionisti che collaborano o prestano consulenza alla Pubblica Amministrazione di esibire il certificato di regolarità contributiva per poter essere pagati è una disposizione di legge assolutamente incomprensibile e dannosa”. A dichiararlo è Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale, che boccia senza appello la norma contenuta nel testo della manovra economica. Secondo Tirelli, la misura “non tiene conto della realtà sociale ed economica del Paese”. “In una fase storica segnata da una crisi economica profonda, aggravata prima dalla pandemia, poi dalla guerra e dalle tensioni internazionali, imporre ulteriori vincoli burocratici ai professionisti significa colpire chi già si trova in difficoltà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
