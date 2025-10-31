Manovra SoloAffitti | Aumento cedolare pesa 60 euro ma proprietari tornano ad affitto residenziale

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - L'aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per gli affitti brevi avrà un impatto limitato sui proprietari, pari a circa 60 euro al mese. Lo rileva il Centro Studi di SoloAffitti, secondo cui l'aggravio medio sarà di 713 euro l'anno su un reddito imponibile medio di 14.000 euro. Il gettito complessivo della cedolare secca nel 2024 ha raggiunto quasi 5 miliardi di euro, con oltre tre milioni di contribuenti. L'aumento, secondo SoloAffitti, genererà appena 102 milioni di euro in più per l'erario: "Un'operazione di equilibrio di bilancio più che una misura strutturale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, SoloAffitti: "Aumento cedolare pesa 60 euro ma proprietari tornano ad affitto residenziale"

