Manovra senza visione | Legacoop e Prometeia smontano la Legge di Bilancio

L’economia italiana è ferma. Ce lo ha ricordato l’Istat giovedì: nel terzo trimestre si è concretizzata una crescita zero. E questa Manovra, improntata alla prudenza e all’austerity, anche per avere l’agio di aumentare le spese per la Difesa a livelli record, avrà impatto zero sul Pil. La legge di bilancio ha formalmente iniziato il proprio cammino in Parlamento. E, in attesa che lunedì si aprano le danze delle audizioni, arrivano i giudizi negativi del Centro Studi Legacoop e Prometeia. La Manovra si colloca in un quadro di vincoli europei più stringenti e di margini di manovra fortemente limitati, che ne condizionano la portata espansiva e l’efficacia nel sostenere crescita, investimenti e redditi familiari, evidenzia il rapporto Legacoop-Prometeia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

