Manovra | Freni ' nessun taglio Schlein nostalgica delle forbici dem'

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Temo che la segretaria del Pd, Elly Schlein, abbia letto il testo di una manovra di qualche anno fa, quando al governo c'era il centrosinistra, altrimenti non si spiega perché parla di tagli alle risorse destinate ai sindaci. La legge di bilancio per il 2026 non toglie neppure un euro ai Comuni dato che non è prevista alcuna riduzione di spesa né tantomeno un nuovo contributo a loro carico". Così, in una nota, il deputato della Lega e sottosegretario al ministero dell'Economia, Federico Freni. "Basterebbe leggere le tabelle per capire che di tagli non c'è neppure l'ombra, ma forse la segretaria del Pd è nostalgica delle forbici che il suo partito ha utilizzato, purtroppo parecchio, a danno degli enti locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra freni nessun taglio schlein nostalgica delle forbici dem

© Iltempo.it - Manovra: Freni, 'nessun taglio, Schlein nostalgica delle forbici dem'

News recenti che potrebbero piacerti

MANOVRA, FRENI: NESSUN TAGLIO, SCHLEIN NOSTALGICA DELLE FORBICI DEM - "Temo che la segretaria del Pd, Elly Schlein, abbia letto il testo di una manovra di qualche anno fa, quando al governo c'era il centrosinistra, altrimenti non si spiega perché parla di ... 9colonne.it scrive

manovra freni nessun taglioFederico Freni, l'intervista: «Infrastrutture e trasporti, nessun taglio per il Sud» - «Il Sud sarà sempre una priorità: non c’è e non ci sarà alcun taglio alle risorse», chiarisce subito Federico Freni, sottosegretario al Mef ... Scrive ilmattino.it

manovra freni nessun taglioManovra, Giorgetti: “Più soldi dalle banche? Non sono il Papa o Trump, decide il Parlamento” - Il ministro dell’Economia rimanda alle Camere la richiesta di un contributo extra agli istituti di credito: “Sulle infrastrutture nessun taglio” ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Freni Nessun Taglio